Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
173 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
30.12.2017  22:29

Конте оцінив шанси Челсі наздогнати Манчестер Сіті

 Челсі вийшов на друге місце в АПЛ/Chelsea FC Twitter

Манчестер Сіті суттєво випереджає конкурентів у чемпіонський гонці, проте усі боротьба ще попереду.

Таку думку висловив головний тренер Челсі Антоніо Конте, коментуючи перемогу над Стоком, яка дозволила лондонцям вийти на 2-е місце в АПЛ

"Попереду нас жде п'ять напружених місяців. Ми повинні боротися у Лізі чемпіонів, і це дуже складна задача", - заявив Конте. 

"Манчестер Сіті створив солідний відрив, проте ми не повинні думати про це. Нас слід налаштовуватися на перемогу у кожній грі і намагатися брати по три очки. Цим ми створимо тиск на тих, хто попереду нас", - цитує італійського спеціаліста офіційний Twitter пенсіонерів. 

Нагадаємо, що Ман Сіті випереджає Челсі на 13 очок, до того ж у команди Хосепа Гвардіоли є гра у запасі. 

Також зазначимо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Челсі зустрінеться із Барселоною.

Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що Челсі продемонстрував рекордні показники за фінансовий рік.

Раніше стало відомо, що Карло Анчелотті може замінити Антоніо Конте на посаді керманича Челсі.
Читай також
Давід Луіс посварився з Конте і збирається в Реал
Анчелотті, Конте та Ді Бьяджо - кандидати на посаду головного тренера Скуадри адзуори
Моуріньо вважає, що 300 мільйонів витрачених на трансфери - замала сума, якої недостатньо для побудови хорошої команди
Моуріньо оригінально висловився про конкуренцію МЮ із Ман Сіті


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
30.12.2017
23:56
Футбол. Ібрагімович знову отримав травму
23:37
Футбол. Мілан розійшовся миром із Фіорентиною, перша перемога Беневенто. Інші матчі 19-го туру Серії А
23:05
Футбол. Моуріньо повторив неприємну серію семирічної давнини
22:29
Футбол. Конте оцінив шанси Челсі наздогнати Манчестер Сіті
22:13
Футбол. Тренер Карпат: Клуб вирішив іти назустріч омолодженню команди
21:28
Футбол. Челсі розгромив Сток, дубль Салаха приніс перемогу Ліверпулю над Лестером. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Англії
21:06
Футбол. Новий керманич Вереса: Потрібно підсилити команду
20:13
Теніс. Світоліна розповіла про найголовніші цілі на новий сезон
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!