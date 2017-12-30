Конте оцінив шанси Челсі наздогнати Манчестер Сіті

Челсі вийшов на друге місце в АПЛ/Chelsea FC Twitter

Манчестер Сіті суттєво випереджає конкурентів у чемпіонський гонці, проте усі боротьба ще попереду.

Таку думку висловив головний тренер Челсі Антоніо Конте, коментуючи перемогу над Стоком, яка дозволила лондонцям вийти на 2-е місце в АПЛ.

"Попереду нас жде п'ять напружених місяців. Ми повинні боротися у Лізі чемпіонів, і це дуже складна задача", - заявив Конте.

"Манчестер Сіті створив солідний відрив, проте ми не повинні думати про це. Нас слід налаштовуватися на перемогу у кожній грі і намагатися брати по три очки. Цим ми створимо тиск на тих, хто попереду нас", - цитує італійського спеціаліста офіційний Twitter пенсіонерів.

Нагадаємо, що Ман Сіті випереджає Челсі на 13 очок, до того ж у команди Хосепа Гвардіоли є гра у запасі.

Також зазначимо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Челсі зустрінеться із Барселоною.

Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що Челсі продемонстрував рекордні показники за фінансовий рік.

Раніше стало відомо, що Карло Анчелотті може замінити Антоніо Конте на посаді керманича Челсі.