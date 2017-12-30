Моуріньо повторив неприємну серію семирічної давнини

Жозе Моуріньо/Скріншот

Команда португальського тренера Жозе Моуріньо вперше з 2010 року зіграла три підряд нічиїх.

Неприємну серію італійського Інтера повторив Манчестер Юнайтед після того, як у 21-му турі АПЛ не спромігся обіграти Саутгемптон.

Слід зазначити, що три матчі без перемог призвело до того, що МЮ завершив 2017 рік на 3-й сходинці турнірної таблиці, пропустивши вперед Челсі.

Раніше повідомлялося, що Моуріньо зробив несподівану заяву щодо суми, яка необхідна для побудови сильної команди.