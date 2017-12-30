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30.12.2017  23:05

Моуріньо повторив неприємну серію семирічної давнини

 Жозе Моуріньо/Скріншот

Команда португальського тренера Жозе Моуріньо вперше з 2010 року зіграла три підряд нічиїх.

Неприємну серію італійського Інтера повторив Манчестер Юнайтед після того, як у 21-му турі АПЛ не спромігся обіграти Саутгемптон

Слід зазначити, що три матчі без перемог призвело до того, що МЮ завершив 2017 рік на 3-й сходинці турнірної таблиці, пропустивши вперед Челсі. 

Раніше повідомлялося, що Моуріньо зробив несподівану заяву щодо суми, яка необхідна для побудови сильної команди.
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