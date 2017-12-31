230 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 13:21
Nike завчасно представив Коутіньо як новачка Барси
|Філіппе Коутіньо
Технічний спонсор Барселони Nike повідомив про трансфер гравця Ліверпуля Філіппе Коутіньо у каталонський клуб.
Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті компанії.
У розділі з футболками Барселони з'явився напис: "Філіппе Коутіньо готовий запалювати на Камп Ноу. Купуйте форму Барселони сезону 2017/18 з іменем чарівника". Однак пізніше цей запис видалили.
Іспанські ЗМІ пишуть, що бразилець підписав з Барсою контракт на 5 років, а сума трансферу склала 125 млн євро без урахування бонусів.
|Скриншот із сайту Nike
Нагадаємо, що раніше Барселона готова була викласти за Коутіньо 130 або 150 млн євро.
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