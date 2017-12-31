Атлетико Мадрид представив Дієго Косту і Вітоло

Дієго Коста / ФК Атлетико

Екс-футболіст Челсі Дієго Коста і колишній гравець Севільї Вітоло взяли участь в офіційній прес-конференції у новому клубі.

Трансфери футболістів індіанці оформили ще кілька місяців тому, однак через заборону ФІФА лише зараз Атлетико може реєструвати новачків.

Вітоло перейшов до Атлетико з Севільї в липні, але клуб відправив його у піврічну оренду в Лас-Пальмас. У новій команді 28-річний іспанець отримав 23-й номер.

А ось 29-річний Дієго Коста останні півроку не грав. Про перехід нападника Атлетико оголосив наприкінці вересня. Іспанець отримав 18-й номер у команді, в яку повернувся після 3-х років виступів за Челсі, пише Футбол 24.

🔴⚪️🔴 | BIENVENIDA

🎙 @diegocosta: "Agradezco de corazón el esfuerzo del club para que esté aquí. Estoy ansioso por jugar y ayudar al equipo".#AúpaAtleti pic.twitter.com/78jnoZsapx — Atlético de Madrid (@Atleti) 31 декабря 2017 г.

Нагадаємо, що Вітоло готовий померти за збірну Іспанії.