172 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 13:57
Зінченко розпочне матч із Крістал Пелас на лаві запасних
|Олександр Зінченко
Українець Олександр Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч 21-го туру чемпіонату Англії проти Крістал Пелас.
Гра відбудеться 31 грудня о 14:00.
Your @HaysWorldwide City team that will end out 2017! pic.twitter.com/H34vgYAyDs— Manchester City (@ManCity) 31 декабря 2017 г.
Нагадаємо, що Зінченко мав бити останній пенальті в матчі Кубку ліги проти Лестера.
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