Зінченко розпочне матч із Крістал Пелас на лаві запасних

Олександр Зінченко

Українець Олександр Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч 21-го туру чемпіонату Англії проти Крістал Пелас.

Гра відбудеться 31 грудня о 14:00.

Нагадаємо, що Зінченко мав бити останній пенальті в матчі Кубку ліги проти Лестера.