Зінченко розпочне матч із Крістал Пелас на лаві запасних

Українець Олександр Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч 21-го туру чемпіонату Англії проти Крістал Пелас.

Гра відбудеться 31 грудня о 14:00.

Your @HaysWorldwide City team that will end out 2017! pic.twitter.com/H34vgYAyDs