220 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 14:22
Болгарський клуб зацікавлений у послугах гравця Олімпіка
|Моха / footboom
Півзахисник Олімпіка Моха потрапив до сфери інтересів болгарського ЦСКА.
Про це повідомляє footboom.
Софійський клуб розглядає можливість викупу 24-річного марокканця.
Нагадаємо, що вірогідність того, що Моха покине Олімпік взимку, дуже висока.
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