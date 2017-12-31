Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
220 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
31.12.2017  14:22

Болгарський клуб зацікавлений у послугах гравця Олімпіка

Моха / footboom

Півзахисник Олімпіка Моха потрапив до сфери інтересів болгарського ЦСКА.

Про це повідомляє footboom.

Софійський клуб розглядає можливість викупу 24-річного марокканця.

Нагадаємо, що вірогідність того, що Моха покине Олімпік взимку, дуже висока.
Читай також
Моха може покинути Олімпік вже взимку
Моха: Важче всього грати проти Віди
Моха приєднався до Олімпіка на тренувальних зборах в Харкові
Моха залишив розташування Олімпіка через сімейні обставини


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
17:37
Футбол. Український захисник може продовжити кар'єру в Туреччині
17:09
Футбол. Гусєв подарував донечці джип Мерседес на день народження. ФОТО
16:41
Футбол. ПФЛ обрала найкращого тренера 2017 року в Першій лізі
16:21
Футбол. Українець Нойок вдруге поспіль став найкращим гравцем року в мінському Динамо
16:04
Футбол. Крістал Пелас перервав переможну серію Манчестер Сіті. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Англії
15:22
Футбол. Шевченко: Уже давно святкуємо Новий рік без олів'є
14:47
Футбол. Марлос здійснив величезну кількість обіграшів у 2017-му році
14:22
Футбол. Болгарський клуб зацікавлений у послугах гравця Олімпіка
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!