138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 14:47
Марлос здійснив величезну кількість обіграшів у 2017-му році
|Марлос / ФК Шахтар
Півзахисник донецького Шахтаря за 2017 рік у клубі та збірній здійснив 474 обіграші.
Такі цифри наводить Команда №1.
Інші показники Марлоса: 45 матчів, 11 голів і 11 асистів, 199 гострих передач, 86 ударів по воротах.
Нагадаємо, що Марлос у 2017 році став найкращим футболістом України, УПЛ і Шахтаря.
Також бразилець отримав українське громадянство і почав виступати на національну збірну України.
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