Марлос здійснив величезну кількість обіграшів у 2017-му році

Марлос / ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря за 2017 рік у клубі та збірній здійснив 474 обіграші.

Такі цифри наводить Команда №1.

Інші показники Марлоса: 45 матчів, 11 голів і 11 асистів, 199 гострих передач, 86 ударів по воротах.

Нагадаємо, що Марлос у 2017 році став найкращим футболістом України, УПЛ і Шахтаря.

Також бразилець отримав українське громадянство і почав виступати на національну збірну України.