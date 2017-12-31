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31.12.2017  15:22

Шевченко: Уже давно святкуємо Новий рік без олів'є

Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко святкує Новий рік без салату олів'є.

Про це він сказав в інтерв'ю Команді №1.

"У дитинстві Новий рік був найулюбленішим святом. Навіть день народження я б поставив на друге місце. Але мені подобалася не так новорічна ніч, як 1 січня. Із самого ранку, тільки прокинувшись, я біг на ковзанку і грав із друзями в хокей", - розповів тренер.

"Бувало, катався на лижах. У цей день завжди було тихо і спокійно. Ніякої метушні, ніхто нікуди не поспішав. Пам'ятаю, після обіду ми всією сім'єю завжди дивилися новорічні фільми", - згадав Шевченко.

"Олів'є? Ні, вже давно святкуємо без нього, онак діти його, звісно, куштували і в Україні, і тут, у Лондоні", - зізнався наставник збірної.

Нагадаємо, що збірна України у 2018 році може зіграти 11 матчів.
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