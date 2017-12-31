Українець Нойок вдруге поспіль став найкращим гравцем року в мінському Динамо

Олександр Нойок

Український півзахисник Олександр Нойок другий рік поспіль був визнаний найкращим футболістом мінського Динамо.

Опитування проводилося серед працівників клубів і тренерського складу динамівської академії (34 людини), спортивних журналістів Білорусі (30 осіб) і серед уболівальників (2508 осіб).

Нагадаємо, що Нойок став найкращим півзахисником чемпіонату Білорусі-2017.