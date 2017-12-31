71 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 16:21
Українець Нойок вдруге поспіль став найкращим гравцем року в мінському Динамо
|Олександр Нойок
Український півзахисник Олександр Нойок другий рік поспіль був визнаний найкращим футболістом мінського Динамо.
Опитування проводилося серед працівників клубів і тренерського складу динамівської академії (34 людини), спортивних журналістів Білорусі (30 осіб) і серед уболівальників (2508 осіб).
🔥🔥🔥Александр Нойок - лучший футболист Динамо в 2017 году!— ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 31 декабря 2017 г.
p.s. Второй год подряд 💥https://t.co/4KHWpJh2LZ#Динамо90 #Нойок19 pic.twitter.com/ejwYi1rwaq
Нагадаємо, що Нойок став найкращим півзахисником чемпіонату Білорусі-2017.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua