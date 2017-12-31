ПФЛ обрала найкращого тренера 2017 року в Першій лізі

Олександр Рябоконь

Наставник чернігівської Десни Олександр Рябоконь став найкращим тренером 2017-го року в Першій лізі.

Про це повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

Серед його досягнень:

– уперше в історії Десна посіла друге місце і як віце-чемпіон стала одним із рейтингових лідерів сезону 2016/17;

– команда дісталася 1/4 фіналу Кубку України;

– за підсумками календарного 2017 року (завершення минулого сезону і перша частина поточного) Десна очолює зведену таблицю Першої ліги (74 очка – 36 матчів).

Нагадаємо, що Десну покинув Денис Олійник.