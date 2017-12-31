130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 16:41
ПФЛ обрала найкращого тренера 2017 року в Першій лізі
|Олександр Рябоконь
Наставник чернігівської Десни Олександр Рябоконь став найкращим тренером 2017-го року в Першій лізі.
Про це повідомляє офіційний сайт ПФЛ.
Серед його досягнень:
– уперше в історії Десна посіла друге місце і як віце-чемпіон стала одним із рейтингових лідерів сезону 2016/17;
– команда дісталася 1/4 фіналу Кубку України;
– за підсумками календарного 2017 року (завершення минулого сезону і перша частина поточного) Десна очолює зведену таблицю Першої ліги (74 очка – 36 матчів).
Нагадаємо, що Десну покинув Денис Олійник.
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