ПФЛ обрала найкращого тренера 2017 року в Другій лізі

Олег Федорчук

Головний тренер новокаховської Енергії Олег Федорчук став найкращим тренером 2017-го року в Другій лізі.

Про це повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

Серед його досягнень:

- уперше за п’ять років Енергія всерйоз бореться за медалі;

- команда делегувала гравців у студентську збірну України на міжнародні змагання;

- за підсумками календарного 2017 року (завершення минулого сезону і перша частина поточного) Енергія на високих місцях у трійці найкращих зведеної таблиці Другої ліги (60 очок – 43 матчі).

Нагадаємо, що Федорчук повідомив, мовляв у ФФУ є список футболістів, які грають на тоталізаторі, але нікого не карають.