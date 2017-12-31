267 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 18:52
ПФЛ обрала найкращого тренера 2017 року в Другій лізі
|Олег Федорчук
Головний тренер новокаховської Енергії Олег Федорчук став найкращим тренером 2017-го року в Другій лізі.
Про це повідомляє офіційний сайт ПФЛ.
Серед його досягнень:
- уперше за п’ять років Енергія всерйоз бореться за медалі;
- команда делегувала гравців у студентську збірну України на міжнародні змагання;
- за підсумками календарного 2017 року (завершення минулого сезону і перша частина поточного) Енергія на високих місцях у трійці найкращих зведеної таблиці Другої ліги (60 очок – 43 матчі).
Нагадаємо, що Федорчук повідомив, мовляв у ФФУ є список футболістів, які грають на тоталізаторі, але нікого не карають.
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