319 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 16:04
Крістал Пелас перервав переможну серію Манчестер Сіті. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Англії
|Крістал Пелас - Манчестер Сіті / ФК Ман Сіті
У 21-му турі чемпіонату Англії Манчестер Сіті на виїзді зіграв у безгольову нічию з Крістал Пеласом (0:0). Господарі перервали переможну серію лідерів чемпіонату, яка сягнула 18 матчів поспіль без втрати очок.
Українець Олександр Зінченко на поле не вийшов, провівши 90 хвилин на лаві запасних.
Чемпіонат Англії
21 тур
31 грудня
Крістал Пелас - Манчестер Сіті 0:0
FULL TIME | No goals at Selhurst Park... #cpfcvcity— Manchester City (@ManCity) 31 декабря 2017 г.
🔴 0-0 🔵 pic.twitter.com/585Lq1slRk
Вест Бромвіч - Арсенал 18:30
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