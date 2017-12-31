1149 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 17:09
Гусєв подарував донечці джип Мерседес на день народження. ФОТО
|Сім'я Гусєвих
Гравець київського Динамо Олег Гусєв подарував своїй трирічній дочці Гелендваген на день народження.
Відповідне фото у своєму інстаграмі виклала дружина футболіста Марія.
Нагадаємо, що капітан збірної України подарував дружині розкішний суперкар.
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