Український захисник може продовжити кар'єру в Туреччині

Кирило Петров

Захисник азербайджанського Нефтчі Кирило Петров може перейти в турецький Гіресунспор.

Про це повідомляє fanatik.com.

За інформацією джерела, турецький клуб уже погодив усі умови контракту з українцем.

Зазначимо, що Петров поповнив Нефтчі в січні минулого року. У поточному сезоні захисник провів 13 матчів, забив один гол і віддав 2 результативні передачі в чемпіонаті Азербайджану.

Гіресунспор посідає четверте місце в Першій лізі Туреччини, відстаючи від лідера всього на 4 очки.

Нагадаємо, що капітан Динамо Сергій Сидорчук відмовився їхати грати в Туреччину за Бешикташ.