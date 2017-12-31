430 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 17:37
Український захисник може продовжити кар'єру в Туреччині
|Кирило Петров
Захисник азербайджанського Нефтчі Кирило Петров може перейти в турецький Гіресунспор.
Про це повідомляє fanatik.com.
За інформацією джерела, турецький клуб уже погодив усі умови контракту з українцем.
Зазначимо, що Петров поповнив Нефтчі в січні минулого року. У поточному сезоні захисник провів 13 матчів, забив один гол і віддав 2 результативні передачі в чемпіонаті Азербайджану.
Гіресунспор посідає четверте місце в Першій лізі Туреччини, відстаючи від лідера всього на 4 очки.
Нагадаємо, що капітан Динамо Сергій Сидорчук відмовився їхати грати в Туреччину за Бешикташ.
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