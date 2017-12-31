Ворскла і Карпати зіграють з однією командою на зимових зборах

ФК Ягеллонія

Спільним суперником українських клубів стане польська Ягеллонія.

Про це повідомляє офіційний сайт цього клубу.

Ворскла зіграє з Ягеллонією 20 січня в Бєлєку, а пізніше спаринг проведуть Карпати.

Нагадаємо. що Шахтар на зборах в ОАЕ проведе спаринг з Копенгагеном.