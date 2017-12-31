139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 18:20
Ворскла і Карпати зіграють з однією командою на зимових зборах
|ФК Ягеллонія
Спільним суперником українських клубів стане польська Ягеллонія.
Про це повідомляє офіційний сайт цього клубу.
Ворскла зіграє з Ягеллонією 20 січня в Бєлєку, а пізніше спаринг проведуть Карпати.
Нагадаємо. що Шахтар на зборах в ОАЕ проведе спаринг з Копенгагеном.
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