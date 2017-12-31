586 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 19:33
Трансфер Ярмоленка увійшов до списку найкращих моментів Борусії Д 2017 року
|Андрій Ярмоленко / ФК Боруссія
Перехід Андрія Ярмоленка із київського Динамо в Боруссію став одним із найкращих моментів німецької команди в цьому році.
Відповідний колаж шершні опублікували у своєму інстаграмі.
Більша частина підбірки присвячена перемозі у Кубку Німеччини 2016/17, проте є кілька й інших епізодів. Один із них – презентація Андрія Ярмоленка як гравця Борусії.
Нагадаємо, що стало відомо, як Ярмоленко переживає невдачі своїх команд.
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