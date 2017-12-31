Трансфер Ярмоленка увійшов до списку найкращих моментів Борусії Д 2017 року

Андрій Ярмоленко / ФК Боруссія

Перехід Андрія Ярмоленка із київського Динамо в Боруссію став одним із найкращих моментів німецької команди в цьому році.

Відповідний колаж шершні опублікували у своєму інстаграмі.

Більша частина підбірки присвячена перемозі у Кубку Німеччини 2016/17, проте є кілька й інших епізодів. Один із них – презентація Андрія Ярмоленка як гравця Борусії.

Нагадаємо, що стало відомо, як Ярмоленко переживає невдачі своїх команд.