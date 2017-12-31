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31.12.2017  19:49

Тернопільська Нива підписала двох футболістів

Сергій Задорожний і Андрій Герт

Команду Другої ліги поповнили Олександр Дугієнко і Андрій Герт.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив головний тренер команди Сергій Задорожний.

Дугієнко раніше виступав за вінницьку Ниву-В, Металург З, Кремінь і Верес.

Нагадаємо, що вінницька Нива представила нову емблему і змінила назву клубу.
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