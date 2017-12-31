420 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.12.2017 19:49
Тернопільська Нива підписала двох футболістів
|Сергій Задорожний і Андрій Герт
Команду Другої ліги поповнили Олександр Дугієнко і Андрій Герт.
Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив головний тренер команди Сергій Задорожний.
Дугієнко раніше виступав за вінницьку Ниву-В, Металург З, Кремінь і Верес.
Нагадаємо, що вінницька Нива представила нову емблему і змінила назву клубу.
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