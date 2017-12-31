Шахтар втрачає бразильця, - ЗМІ

Марсіо Азеведо / ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Марсіо Азеведо переходить до грецького ПАОКа.

Про це повідомляє Gazzetta.gr.

За інформацією видання, клубам залишилося владнати незначні деталі, щоб угода відбулася. Очікується, що найближчим часом Азеведо прилетить в Салоніки, де в понеділок пройде медичний огляд.

Якщо зі здоров'ям все буде в порядку, то 31-річний гравець підпише з ПАОКом контракт, пише footboom.

Раніше була інформація, що Азеведо може перейти в Крузейро.