173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 13:27
Клуб Мілевського отримав нового тренера
Брестське Динамо призначило головним тренером чеського фахівця Радослава Латаля.
Латаль - відомий в минулому футболіст, володар Кубка УЄФА-1997 у складі Шальке і срібний призер чемпіонату Європи-1996.
Останнім місцем роботи 47-річного фахівця був Пяст з Глівіце, з яким він зайняв друге місце в польській Екстракласі, а також був визнаний найкращим тренером сезону 2015/16.
Нагадаємо, раніше головним тренером Динамо був Владімір Журавель, який покинув клуб після закінчення сезону.
Раніше була інформація, що Мілевському забракло кілька сотень голосів до визнання у Білорусі.
Також повідомлялося, що Мілевського визнано найкращим нападником Динамо Брест в сезоні 2017.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua