Клуб Мілевського отримав нового тренера

Брестське Динамо призначило головним тренером чеського фахівця Радослава Латаля.

Латаль - відомий в минулому футболіст, володар Кубка УЄФА-1997 у складі Шальке і срібний призер чемпіонату Європи-1996.

Останнім місцем роботи 47-річного фахівця був Пяст з Глівіце, з яким він зайняв друге місце в польській Екстракласі, а також був визнаний найкращим тренером сезону 2015/16.

Нагадаємо, раніше головним тренером Динамо був Владімір Журавель, який покинув клуб після закінчення сезону.

Раніше була інформація, що Мілевському забракло кілька сотень голосів до визнання у Білорусі.

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