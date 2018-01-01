Реал готовий витратити 120 мільйонів на придбання півзахисника Челсі

Еден Азар

Реал готує пропозицію в розмірі 120 млн євро за трансфер півзахисника англійського Челсі Едена Азара.

Про це повідомляє газета The Sun.

Раніше батько 26-річного бельгійця в інтерв'ю виданню Le Soir розповів, що Азар відмовився продовжувати контракт з Челсі, який закінчується влітку 2020 року.

В Реалі мають намір скористатися даною ситуацією, щоб підписати контракт з півзахисником.

Раніше повідомлялося, що Абрамович заблокував трансфер Азара до Манчестер Юнайтед.

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