375 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 13:32
Реал готовий витратити 120 мільйонів на придбання півзахисника Челсі
|Еден Азар
Реал готує пропозицію в розмірі 120 млн євро за трансфер півзахисника англійського Челсі Едена Азара.
Про це повідомляє газета The Sun.
Раніше батько 26-річного бельгійця в інтерв'ю виданню Le Soir розповів, що Азар відмовився продовжувати контракт з Челсі, який закінчується влітку 2020 року.
В Реалі мають намір скористатися даною ситуацією, щоб підписати контракт з півзахисником.
Раніше повідомлялося, що Абрамович заблокував трансфер Азара до Манчестер Юнайтед.
Також була інформація, що Роналду піде з Реала, якщо мадридці придбають Азара.
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