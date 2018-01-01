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01.01.2018  14:26

ПАОК орендує захисника Шахтаря?

Марсіо Азеведо

Захисник Шахтаря Марсіо Азеведо практично домовився про перехід в ПАОК.

Грецьке видання Sport24.gr повідомляє, що футболіст проведе в ПАОКу найближчі півроку на правах оренди, а влітку сторони домовляться про повноцінний контракт.

ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.

Крім того, Шахтар за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро, пише tribuna.com.

Нагадаємо, в Азеведо влітку закінчується контракт з Шахтарем влітку 2018 року.

Раніше була інформація, що Азеведо може перейти в Крузейро.
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