463 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 14:26
ПАОК орендує захисника Шахтаря?
|Марсіо Азеведо
Захисник Шахтаря Марсіо Азеведо практично домовився про перехід в ПАОК.
Грецьке видання Sport24.gr повідомляє, що футболіст проведе в ПАОКу найближчі півроку на правах оренди, а влітку сторони домовляться про повноцінний контракт.
ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.
Крім того, Шахтар за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро, пише tribuna.com.
Нагадаємо, в Азеведо влітку закінчується контракт з Шахтарем влітку 2018 року.
Раніше була інформація, що Азеведо може перейти в Крузейро.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua