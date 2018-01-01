726 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 15:47
Італійський клуб не готовий платити Бернарду стільки, скільки той отримує в Шахтарі
|Бернард
Інтер може відмовитися від ідеї підписання атакуючого півзахисника Шахтаря Бернарда.
Нерадзуррі всерйоз були зацікавлені в тому, щоб в січні узгодити з бразильцем попередній контракт, проте в процесі переговорів виникла проблемна ситуація фінансового характеру.
Справа в тому, що зарплата Бернарда в Шахтарі становить 300 тисяч євро на місяць, що для Інтера є непідйомною сумою.
Міланський клуб не готовий платити таку зарплату футболістові, через що перехід того не є пріоритетним для італійців, пише shahta.org.
Раніше була інформація, що Бернард потрапив до списку зірок, які можуть укладати попередні угоди з новими клубами.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua