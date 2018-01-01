Італійський клуб не готовий платити Бернарду стільки, скільки той отримує в Шахтарі

Бернард

Інтер може відмовитися від ідеї підписання атакуючого півзахисника Шахтаря Бернарда.

Нерадзуррі всерйоз були зацікавлені в тому, щоб в січні узгодити з бразильцем попередній контракт, проте в процесі переговорів виникла проблемна ситуація фінансового характеру.

Справа в тому, що зарплата Бернарда в Шахтарі становить 300 тисяч євро на місяць, що для Інтера є непідйомною сумою.

Міланський клуб не готовий платити таку зарплату футболістові, через що перехід того не є пріоритетним для італійців, пише shahta.org.

Раніше була інформація, що Бернард потрапив до списку зірок, які можуть укладати попередні угоди з новими клубами.