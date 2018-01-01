Український форвард залишає азербайджанський клуб

Раміль Гасанов

Азербайджанський футбольний клуб Сумгайит розлучився з українським форвардом.

Як повідомляє azerisport.com, керівники клубу відмовилися від послуг форварда Раміля Гасанова, який був узятий в оренду у Габалі.

Гасанов повернувся до табору свого клубу, інформує Azerisport.

Раніше була інформація, що український тренер працевлаштувався в Азербайджані.