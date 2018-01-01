479 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 16:53
Український форвард залишає азербайджанський клуб
|Раміль Гасанов
Азербайджанський футбольний клуб Сумгайит розлучився з українським форвардом.
Як повідомляє azerisport.com, керівники клубу відмовилися від послуг форварда Раміля Гасанова, який був узятий в оренду у Габалі.
Гасанов повернувся до табору свого клубу, інформує Azerisport.
Раніше була інформація, що український тренер працевлаштувався в Азербайджані.
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