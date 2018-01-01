520 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 17:33
Динамо планує підписати гравця збірної України до початку зимових зборів
|Олександр Караваєв
Півзахисник Зорі Олександр Караваєв може перейти в Динамо вже в найближчі дні.
Головний тренер Олександр Хацкевич хоче, щоб склад команди був остаточно сформований ще до початку тренувального збору в Марбельї, пише "Динамомания".
У цьому сезоні Караваєв зіграв за Зорю 20 матчів, у яких забив 1 гол і віддав один асист.
Раніше повідомлялося, що Динамо підпише Руслана Ротаня на півроку.
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