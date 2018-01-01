Динамо планує підписати гравця збірної України до початку зимових зборів

Олександр Караваєв

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв може перейти в Динамо вже в найближчі дні.

Головний тренер Олександр Хацкевич хоче, щоб склад команди був остаточно сформований ще до початку тренувального збору в Марбельї, пише "Динамомания".

У цьому сезоні Караваєв зіграв за Зорю 20 матчів, у яких забив 1 гол і віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Динамо підпише Руслана Ротаня на півроку.