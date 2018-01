Брайтон і Борнмут зіграли внічию. Матчі 22-го туру чемпіонату Англії

Чемпіонат Англії

22 тур

1 січня

Брайтон – Борнмут 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 1:0 – 5 Кнокерт, 1:1 – 33 Кук, 2:1 – 48 Мюррей, 2:2 – 79 Вілсон.

