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01.01.2018  17:39

Брайтон і Борнмут зіграли внічию. Матчі 22-го туру чемпіонату Англії

ФК Борнмут

Чемпіонат Англії

22 тур

1 січня

Брайтон – Борнмут 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 1:0 – 5 Кнокерт, 1:1 – 33 Кук, 2:1 – 48 Мюррей, 2:2 – 79 Вілсон.

Сток Сіті - Ньюкасл 17:00

Лестер - Гаддерсфілд 17:00

Бернлі - Ліверпуль 17:00

Евертон - Манчестер Юнайтед 19:30
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