31 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 17:39
Брайтон і Борнмут зіграли внічию. Матчі 22-го туру чемпіонату Англії
|ФК Борнмут
Чемпіонат Англії
22 тур
1 січня
Брайтон – Борнмут 2:2 (1:1, 1:1)
Голи: 1:0 – 5 Кнокерт, 1:1 – 33 Кук, 2:1 – 48 Мюррей, 2:2 – 79 Вілсон.
We came from behind twice and it has finished all square... #BHABOU | #afcb 🍒 pic.twitter.com/z5zRSPBgC1— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) 1 січня 2018 р.
Сток Сіті - Ньюкасл 17:00
Лестер - Гаддерсфілд 17:00
Бернлі - Ліверпуль 17:00
Евертон - Манчестер Юнайтед 19:30
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