1083 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 18:31
Гравцеві збірної Хорватії загрожує до п'яти років в'язниці
|Деян Ловрен
Захисник Ліверпуля Деян Ловрен звинувачується в Хорватії в дачі неправдивих свідчень у справі про розслідування корупції у футболі.
Як інформує 90min.com, 2-го січня футболіст дасть свідчення в суді.
Відзначається, що мова йде про розслідування стосовно колишнього президента загребського Динамо Здравко Мамича. Функціонер звинувачується в розкраданні коштів і шахрайстві з податками на суму в 15,7 мільйона євро.
Ловрен стверджував, що при переході з загребського клубу в Ліон в 2010 році він отримав 50 відсотків компенсації від суми трансферу згідно з контрактом.
Однак цей пункт з'явився заднім числом. За це футболістові загрожує п'ять років в'язниці, пише Спорт-Экспресс.
Раніше повідомлялося, що вболівальники Ліверпуля погружують родині Ловрена.
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