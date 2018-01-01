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01.01.2018  20:07

Неймар визнаний найкращим бразильським гравцем року в Європі

Неймар

Нападник ПСЖ Неймар отримав приз "Золота самба" за підсумками 2017 року.

25-річний нападник втретє (2014, 2015, 2017) став лауреатом премії і розділив рекорд з партнером по Парі Сен-Жермен - захисником Тіаго Сілвою (2011-2013).

Нагорода щорічно вручається найкращому бразильському футболістові, який виступає в Європі. Переможця обирають журналісти, вболівальники і колишні футболісти.

У п'ятірку найкращих бразильців увійшли: Неймар (27,71%), Філіппе Коутіньо (Ліверпуль, 16,64%), Марсело (Реал, 14,43%), Пауліньо (Барселона, 13,64%) і Каземіро (Реал, 7,19%).

Відзначимо, що вболівальники (в голосуванні взяли участь більше 50 тисяч чоловік) назвали найкращим Пауліньо (31,83%), колишні гравці - Неймара (39,39%), а журналісти - Марсело (30,30%), пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Неймар знає, що треба зробити, щоб перервати гегемонію Роналду та Мессі.
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