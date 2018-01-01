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01.01.2018  20:26

Індійський футболіст покінчив з собою після святкування Нового року

 

Гравець індійського Спортинг Клуб де Гоа Аварішо Фернандес покінчив життя самогубством в ніч на 1-е січня.

21-річний футболіст відзначав свято на вечірці з друзями, а також відвідав месу в церкві опівночі. Після цього він повернувся в додому і звів рахунки з життям, повідомляє Goal.

Причини такого вчинку досі невідомі, поліція продовжує розслідування.

Клуб Аварішо Фернандеса в 2016 році покинув вищу лігу країни і продовжує виступи в першості штату Гоа, пише matchday.ua.

Раніше повідомлялося, що 31-річний футболіст збірної Чехії покінчив життя самогубством.


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