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01.01.2018  21:14

Динамо увійшло в топ-15 найкращих клубів Європи всіх часів

 

Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував зведену таблицю за всю історію проведення Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА (1955–2017 рр.).

Київське Динамо в компанії топ-клубів світу посіло почесне 11-те місце, маючи у своєму доробку 34 участі в найпрестижнішому клубному турнірі Старого світу, пше сайт клубу.

Загалом "біло-сині" провели в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів 227 матчів, здобувши 96 перемог, 49 матчів звівши до нічиєї та зазнавши 82 поразок, за різниці м’ячів – 326:275.

Відзначимо, що Динамо посідає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не грали у фінальному матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи – нагадаємо, кияни тричі (1977, 1987, 1999 рр.) виходили до півфіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів, але жодного разу не змогли кваліфікуватися до вирішального матчу.

Команда

У

К

М

В

Н

П

ЗМ

ПМ

1. Реал (Іспанія)

48

12

416

249

73

94

926

449

2. Баварія (Німеччина)

34

5

327

188

67

72

652

328

3. Барселона (Іспанія)

28

5

294

173

66

55

586

283

4. Ман Юнайтед (Англія)

27

3

267

150

64

53

495

251

5. Ювентус (Італія)

32

2

257

128

66

63

406

248

6. Мілан (Італія)

28

7

249

125

64

60

416

231

7. Бенфіка (Португалія)

37

2

242

108

55

79

393

274

8. Порту (Португалія)

32

2

231

103

55

73

341

253

9. Ліверпуль (Англія)

22

5

189

105

44

40

351

162

10. Арсенал (Англія)

21

0

201

101

43

57

332

218

11. ДИНАМО (УКРАЇНА)

34

0

227

96

49

82

326

275

12. Аякс (Нідерланди)

34

4

199

87

53

59

302

224

13. Селтик (Шотландія)

32

1

200

93

33

74

297

239

14. Інтер (Італія)

19

3

166

82

44

40

239

161

15. Челсі (Англія)

15

1

158

80

45

33

273

138

16. Андерлехт (Бельгія)

34

0

200

70

44

86

282

320

17. Рейнджерс (Шотландія)

30

0

161

62

40

59

232

218

18. ПСВ (Нідерланди)

26

1

167

61

39

67

215

205

19. Атлетико (Іспанія)

13

0

119

60

32

27

181

104

20. Галатасарай (Туреччина)

24

0

163

56

40

67

207

250

Примітка: У – участі в турнірах, К – завойовані трофеї, М – проведені матчі, В – здобуті перемоги, Н – нічиї, П – поразки, ЗМ – забиті м’ячі, ПМ – пропущені м’ячі.

Як відомо, найкращим гравцем Динамо у 2017-му став футболіст, який не грає за клуб
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