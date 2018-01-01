Динамо увійшло в топ-15 найкращих клубів Європи всіх часів
Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував зведену таблицю за всю історію проведення Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА (1955–2017 рр.).
Київське Динамо в компанії топ-клубів світу посіло почесне 11-те місце, маючи у своєму доробку 34 участі в найпрестижнішому клубному турнірі Старого світу, пше сайт клубу.
Загалом "біло-сині" провели в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів 227 матчів, здобувши 96 перемог, 49 матчів звівши до нічиєї та зазнавши 82 поразок, за різниці м’ячів – 326:275.
Відзначимо, що Динамо посідає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не грали у фінальному матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи – нагадаємо, кияни тричі (1977, 1987, 1999 рр.) виходили до півфіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів, але жодного разу не змогли кваліфікуватися до вирішального матчу.
|
Команда
|
У
|
К
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
ЗМ
|
ПМ
|
1. Реал (Іспанія)
|
48
|
12
|
416
|
249
|
73
|
94
|
926
|
449
|
2. Баварія (Німеччина)
|
34
|
5
|
327
|
188
|
67
|
72
|
652
|
328
|
3. Барселона (Іспанія)
|
28
|
5
|
294
|
173
|
66
|
55
|
586
|
283
|
4. Ман Юнайтед (Англія)
|
27
|
3
|
267
|
150
|
64
|
53
|
495
|
251
|
5. Ювентус (Італія)
|
32
|
2
|
257
|
128
|
66
|
63
|
406
|
248
|
6. Мілан (Італія)
|
28
|
7
|
249
|
125
|
64
|
60
|
416
|
231
|
7. Бенфіка (Португалія)
|
37
|
2
|
242
|
108
|
55
|
79
|
393
|
274
|
8. Порту (Португалія)
|
32
|
2
|
231
|
103
|
55
|
73
|
341
|
253
|
9. Ліверпуль (Англія)
|
22
|
5
|
189
|
105
|
44
|
40
|
351
|
162
|
10. Арсенал (Англія)
|
21
|
0
|
201
|
101
|
43
|
57
|
332
|
218
|
11. ДИНАМО (УКРАЇНА)
|
34
|
0
|
227
|
96
|
49
|
82
|
326
|
275
|
12. Аякс (Нідерланди)
|
34
|
4
|
199
|
87
|
53
|
59
|
302
|
224
|
13. Селтик (Шотландія)
|
32
|
1
|
200
|
93
|
33
|
74
|
297
|
239
|
14. Інтер (Італія)
|
19
|
3
|
166
|
82
|
44
|
40
|
239
|
161
|
15. Челсі (Англія)
|
15
|
1
|
158
|
80
|
45
|
33
|
273
|
138
|
16. Андерлехт (Бельгія)
|
34
|
0
|
200
|
70
|
44
|
86
|
282
|
320
|
17. Рейнджерс (Шотландія)
|
30
|
0
|
161
|
62
|
40
|
59
|
232
|
218
|
18. ПСВ (Нідерланди)
|
26
|
1
|
167
|
61
|
39
|
67
|
215
|
205
|
19. Атлетико (Іспанія)
|
13
|
0
|
119
|
60
|
32
|
27
|
181
|
104
|
20. Галатасарай (Туреччина)
|
24
|
0
|
163
|
56
|
40
|
67
|
207
|
250
Примітка: У – участі в турнірах, К – завойовані трофеї, М – проведені матчі, В – здобуті перемоги, Н – нічиї, П – поразки, ЗМ – забиті м’ячі, ПМ – пропущені м’ячі.
Як відомо, найкращим гравцем Динамо у 2017-му став футболіст, який не грає за клуб
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