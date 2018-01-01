Динамо увійшло в топ-15 найкращих клубів Європи всіх часів

Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував зведену таблицю за всю історію проведення Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА (1955–2017 рр.).

Київське Динамо в компанії топ-клубів світу посіло почесне 11-те місце, маючи у своєму доробку 34 участі в найпрестижнішому клубному турнірі Старого світу, пше сайт клубу.



Загалом "біло-сині" провели в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів 227 матчів, здобувши 96 перемог, 49 матчів звівши до нічиєї та зазнавши 82 поразок, за різниці м’ячів – 326:275.

Відзначимо, що Динамо посідає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не грали у фінальному матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи – нагадаємо, кияни тричі (1977, 1987, 1999 рр.) виходили до півфіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів, але жодного разу не змогли кваліфікуватися до вирішального матчу.

Команда У К М В Н П ЗМ ПМ 1. Реал (Іспанія) 48 12 416 249 73 94 926 449 2. Баварія (Німеччина) 34 5 327 188 67 72 652 328 3. Барселона (Іспанія) 28 5 294 173 66 55 586 283 4. Ман Юнайтед (Англія) 27 3 267 150 64 53 495 251 5. Ювентус (Італія) 32 2 257 128 66 63 406 248 6. Мілан (Італія) 28 7 249 125 64 60 416 231 7. Бенфіка (Португалія) 37 2 242 108 55 79 393 274 8. Порту (Португалія) 32 2 231 103 55 73 341 253 9. Ліверпуль (Англія) 22 5 189 105 44 40 351 162 10. Арсенал (Англія) 21 0 201 101 43 57 332 218 11. ДИНАМО (УКРАЇНА) 34 0 227 96 49 82 326 275 12. Аякс (Нідерланди) 34 4 199 87 53 59 302 224 13. Селтик (Шотландія) 32 1 200 93 33 74 297 239 14. Інтер (Італія) 19 3 166 82 44 40 239 161 15. Челсі (Англія) 15 1 158 80 45 33 273 138 16. Андерлехт (Бельгія) 34 0 200 70 44 86 282 320 17. Рейнджерс (Шотландія) 30 0 161 62 40 59 232 218 18. ПСВ (Нідерланди) 26 1 167 61 39 67 215 205 19. Атлетико (Іспанія) 13 0 119 60 32 27 181 104 20. Галатасарай (Туреччина) 24 0 163 56 40 67 207 250

Примітка: У – участі в турнірах, К – завойовані трофеї, М – проведені матчі, В – здобуті перемоги, Н – нічиї, П – поразки, ЗМ – забиті м’ячі, ПМ – пропущені м’ячі.

Як відомо, найкращим гравцем Динамо у 2017-му став футболіст, який не грає за клуб