Суми звільнили головного тренера

Богдан Єсип

ПФК Суми звільнили Богдана Єсипа з поста головного тренера.

Про це розповів сам наставник.

"Я дійсно більше не є головним тренером команди. У Сум буде новий керманич. Я же у "вільному плаванні", – цитує Єсипа FootBoom.

Як відомо, фахівець очолив команду по ходу сезону 2017/2018, змінивши Іллю Близнюка.

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