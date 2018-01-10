234 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 15:39
Суми звільнили головного тренера
|Богдан Єсип
ПФК Суми звільнили Богдана Єсипа з поста головного тренера.
Про це розповів сам наставник.
"Я дійсно більше не є головним тренером команди. У Сум буде новий керманич. Я же у "вільному плаванні", – цитує Єсипа FootBoom.
Як відомо, фахівець очолив команду по ходу сезону 2017/2018, змінивши Іллю Близнюка.
Раніше повідомлялося, що Суми розірвали контракт із сімома футболістами.
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