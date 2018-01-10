209 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 15:53
Мілевський взимку не буде змінювати клуб?
|Артем Мілевський
Артем Мілевський, швидше за все, залишиться в брестському Динамо.
Про це в інтерв'ю #ОТДУШИВДУШУ заявив агент гравця Олександр Панков.
"На 90% Мілевський залишиться в Динамо Брест. 10% даю на те, що він може піти. Зрозуміло, що якщо з'явиться якийсь варіант пограти в сильному чемпіонаті, Лізі чемпіонів або Лізі Європи, то ми, можливо, подумаємо", - сказав він.
"Я схиляюся до того, щоб він залишився в Динамо, адже його там цінують, під нього спеціально підігнали тактику", - підсумував Панков.
Раніше повідомлялося, що Мілевського визнано найкращим нападником Динамо Брест в сезоні 2017.
Також була інформація, що Мілевський попрощається з холостяцьким життям.
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