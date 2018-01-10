Верес може орендувати захисника Зорі

Микита Каменюка

Захисник Зорі Микита Каменюка може перейти на правах оренди у Верес.

Про це розповів головний тренер клубу Юрій Вернидуб, пише сайт Зорі.

"Можливо, Микита Каменюка може піти в оренду у Верес. Але поки йдуть тільки переговори", - повідомив Вернидуб.

Як відомом, початок цього сезону 32-річний захисник пропустив через травму і зіграв лише в одному матчі в осінній частині чемпіонату.

Як відомо, у минулому сезоні Каменюка присвятив бронзу УПЛ Луганську