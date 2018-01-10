201 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 16:11
Верес може орендувати захисника Зорі
|Микита Каменюка
Захисник Зорі Микита Каменюка може перейти на правах оренди у Верес.
Про це розповів головний тренер клубу Юрій Вернидуб, пише сайт Зорі.
"Можливо, Микита Каменюка може піти в оренду у Верес. Але поки йдуть тільки переговори", - повідомив Вернидуб.
Як відомом, початок цього сезону 32-річний захисник пропустив через травму і зіграв лише в одному матчі в осінній частині чемпіонату.
Як відомо, у минулому сезоні Каменюка присвятив бронзу УПЛ Луганську
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