Ворскла продовжила контракт з нападником

Юрій Коломоєць / ФК Ворскла

Ворскла продовжила трудову угоду з нападником Юрієм Коломойцем.

Про це повідомляє офіційний сайт полтавчан.

Новий контракт розрахований до кінця 2019-го року. Фінансові умови гравця клуб не розголошує.

Нагадаємо, що Юрій Коломоєць приєднався до полтавчан влітку 2017-го року. У сезоні 17/18 гравець провів 22 матчі у всіх турнірах, забивши 7 голів і віддавши 4 гольові передачі.

Раніше була інформація, що Ворскла знайшла підсилення в чемпіонаті Словаччини.

Також повідомлялося, що у Ворскли є борги річної давнини перед деякими футболістами.