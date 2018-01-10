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10.01.2018  16:24

Ворскла продовжила контракт з нападником

Юрій Коломоєць / ФК Ворскла

Ворскла продовжила трудову угоду з нападником Юрієм Коломойцем.

Про це повідомляє офіційний сайт полтавчан.

Новий контракт розрахований до кінця 2019-го року. Фінансові умови гравця клуб не розголошує.

Нагадаємо, що Юрій Коломоєць приєднався до полтавчан влітку 2017-го року. У сезоні 17/18 гравець провів 22 матчі у всіх турнірах, забивши 7 голів і віддавши 4 гольові передачі.

Раніше була інформація, що Ворскла знайшла підсилення в чемпіонаті Словаччини.

Також повідомлялося, що у Ворскли є борги річної давнини перед деякими футболістами.
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