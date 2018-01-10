328 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 16:46
Турецький клуб зацікавився українським голкіпером
|Денис Бойко
Голкіпер Бешикаташа Денис Бойко зацікавив турецький Османлиспор.
Про це повідомляє Sporx.
Раніше повідомлялося, що ПАОК готовий заплатити 1 млн євро за Бойка.
Також була інформація, що Бешикта готовий відпустити українського воротаря в ПАОК.
Крім того, повідомлялося, що Бойко веде переговори з Шахтарем та Динамо.
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