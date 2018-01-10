Турецький клуб зацікавився українським голкіпером

Денис Бойко

Голкіпер Бешикаташа Денис Бойко зацікавив турецький Османлиспор.

Про це повідомляє Sporx.

Раніше повідомлялося, що ПАОК готовий заплатити 1 млн євро за Бойка.

Також була інформація, що Бешикта готовий відпустити українського воротаря в ПАОК.

Крім того, повідомлялося, що .