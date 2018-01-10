На першому зборі Динамо проведе п'ять спарингів

Стали відомі всі суперники Динамо під час першого збору в Іспанії.

Про це пише сайт киян.

Кияни зіграють з Санкт-Галленом (Швейцарія) 19-го січня, 20-го - з Хаугесуннеом (Норвегія), 23-го - з Штурмом (Австрія), 26-го - з Осієком (Хорватія ), 27-го - з ЦСКА Софія (Болгарія).

Раніше повідомлялося, що в Динамо внесли зміни до списку спарингів в Іспанії.

Також була інформація, що .