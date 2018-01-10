332 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 17:24
На першому зборі Динамо проведе п'ять спарингів
Стали відомі всі суперники Динамо під час першого збору в Іспанії.
Про це пише сайт киян.
Кияни зіграють з Санкт-Галленом (Швейцарія) 19-го січня, 20-го - з Хаугесуннеом (Норвегія), 23-го - з Штурмом (Австрія), 26-го - з Осієком (Хорватія ), 27-го - з ЦСКА Софія (Болгарія).
Раніше повідомлялося, що в Динамо внесли зміни до списку спарингів в Іспанії.
Також була інформація, що Динамо повернуло у склад перспективного захисника.
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