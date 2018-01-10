Голкіпер Ворскли залишив команду

Богдан Сарнавський / ФК Ворскла

Голкіпер Ворскли Богдан Сарнавський виявив бажання покинути команду.

Про це повідомляє офіційний сайт полтавчан.

Відзначається, що 22-річний воротар не витримує конкуренцію за місце в основному складі і тепер хоче підшукати собі новий клуб. Керівництво Ворскли пішло назустріч гравцеві і припинило з ним співпрацю.

Як відомо, Сарнавський поповнив ряди Ворскли влітку минулого року.