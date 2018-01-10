224 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 18:18
Голкіпер Ворскли залишив команду
|Богдан Сарнавський / ФК Ворскла
Голкіпер Ворскли Богдан Сарнавський виявив бажання покинути команду.
Про це повідомляє офіційний сайт полтавчан.
Відзначається, що 22-річний воротар не витримує конкуренцію за місце в основному складі і тепер хоче підшукати собі новий клуб. Керівництво Ворскли пішло назустріч гравцеві і припинило з ним співпрацю.
Як відомо, Сарнавський поповнив ряди Ворскли влітку минулого року.
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