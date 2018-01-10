366 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 18:35
Гравець Шахтаря пройде збори з Олександрією
Півзахисник Шахтаря U-21
|Олексій Зінкевич / ФК Шахтар
поїде з Олександрією на збори до Туреччини.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Хавбек до весни 2016-го року виступав за луцьку Волинь. У нинішньому сезоні Зінкевич зіграв за молодіжку помаранчево - чорних 5 матчів, в яких відзначився двома голами.
Раніше повідомлялося, що двоє екс-гравців Олександрії поїдуть на збори з Чорноморцем.
Також була інформація, що гравець Олександрії перейшов до Вереса.
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