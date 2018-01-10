Гравець Шахтаря пройде збори з Олександрією

Півзахисник Шахтаря U-21

Олексій Зінкевич / ФК Шахтар

поїде з Олександрією на збори до Туреччини.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Хавбек до весни 2016-го року виступав за луцьку Волинь. У нинішньому сезоні Зінкевич зіграв за молодіжку помаранчево - чорних 5 матчів, в яких відзначився двома голами.

Раніше повідомлялося, що двоє екс-гравців Олександрії поїдуть на збори з Чорноморцем.

Також була інформація, що гравець Олександрії перейшов до Вереса.