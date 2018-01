Мессі отримав бутси ручної роботи

Лідер Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав вишуканий подарунок від парагвайської майстрині Лілі Кантеро.

Про це повідомляє Daily Mail.

На розмальованих вручну бутсах Adidas, які були вручені гравцю напередодні, зображено найяскравіші моменти життя Лео.

Окрім дитячих фото Мессі, на них зображені діти та дружина футболіста. Також там є легендарне святкування аргентинця на Сантьяго Бернабеу після переможного гола у ворота Реала.

"Вони повністю ручної роботи. Це подарунок для Мессі, який він отримав у Барселоні. Це зображення життя Мессі, його історії, його шляху до вершини", – цитує Кантеро Футбол 24.

Лілі не вперше розмальовує бутси для футболістів.

Раніше подібний подарунок вона зробила гравцю Динамо та збірної Парагваю Дерлісу Гонсалесу.

Раніше повідомлялося, що Мессі повторив рекорд легендарного Герда Мюллера.

Paraguayan designer @lilicanteropy gave Messi hand-painted boots that are inspired by Messi's life #fcblive pic.twitter.com/ImL4AV6A0M