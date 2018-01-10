Український захисник підписав контракт з Ельче

Іван Зотько

Український захисник Іван Зотько підписав контракт з Ельче.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Про деталі трудової угоди команда замовчує.

Нагадаємо, що Іван Зотько є вихованцем харківського футболу.

З 2012-го по 2016-й перебував у системі Металіста.

У 2016-му році переїхав до Іспанії, де виступав за Валенсію Местальє (резервна команда Валенсії).

За цей час українець відіграв за іспанський клуб 19 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Ворскла продовжила контракт з нападником.