330 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 22:14
Український захисник підписав контракт з Ельче
|Іван Зотько
Український захисник Іван Зотько підписав контракт з Ельче.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Про деталі трудової угоди команда замовчує.
Нагадаємо, що Іван Зотько є вихованцем харківського футболу.
З 2012-го по 2016-й перебував у системі Металіста.
У 2016-му році переїхав до Іспанії, де виступав за Валенсію Местальє (резервна команда Валенсії).
За цей час українець відіграв за іспанський клуб 19 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі.
OFICIAL | El #ElcheCF incorpora a Zotko.— Elche Club de Fútbol (@elchecfoficial) 10 січня 2018 р.
➡️ https://t.co/CNR1y819Ka
¡Bienvenido @IvanZotko! pic.twitter.com/fGWz0Fdss9
Раніше повідомлялося, що Ворскла продовжила контракт з нападником.
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