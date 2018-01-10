Реал готує трансферну бомбу

Йоахім Льов

Керівництво мадридського Реала в особі президента Флорентіно Переса незадоволене результатами команди в поточному сезоні і розпочало перемовини з Йоахімом Льовом.

Про це повідомляє sport.es.

акож повідомляється, що ще одним кандидатом є наставник Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, однак кандидатура Льова бачиться керівництву вершкових більш привабливою, тим більше що Перес цілком оптимістично оцінює шанси на підписання контракту саме з німцем.

Основним недоліком цієї операції є те, що контракт Льова розрахований до 2020 року.

Тому багато чого буде залежати від результатів збірної Німеччини на ЧС-2020 і бажання німецького футбольного союзу відпустити тренера зі своєї посади.

Раніше повідомлялося, що в Зідана виник конфлікт з президентом Реала через трансфер талановитого воротаря.