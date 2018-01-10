279 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 23:38
Нападник Вільяреала стане найдорожчим африканцем в історії?
|Седрік Бакамбу
Конголезький нападник Вільяреала Седрік Бакамбу найближчим часом офіційно перейде у Бейцзін Гоань.
Про це повідолмляє L'Equipe.
Всі деталі переходу між клубами та гравцем узгоджені.
Про трансфер Бакамбу китайський клуб офіційно оголосить найближчим часом.
Седрік підпише контракт на 4 роки та зможе заробити за цей період 72 млн євро.
Відомо, що китайці заплатили іспанцям за гравця 40 млн євро, однак через податок у Піднебесній Бейцзін Гоань витратив на форварда загалом 74 млн євро.
Це робить 26-річного конголезця найдорожчим африканським футболістом в історії, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Вільяреал вилетів з Кубка Короля.
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