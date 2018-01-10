Нападник Вільяреала стане найдорожчим африканцем в історії?

Седрік Бакамбу

Конголезький нападник Вільяреала Седрік Бакамбу найближчим часом офіційно перейде у Бейцзін Гоань.

Про це повідолмляє L'Equipe.

Всі деталі переходу між клубами та гравцем узгоджені.

Про трансфер Бакамбу китайський клуб офіційно оголосить найближчим часом.

Седрік підпише контракт на 4 роки та зможе заробити за цей період 72 млн євро.

Відомо, що китайці заплатили іспанцям за гравця 40 млн євро, однак через податок у Піднебесній Бейцзін Гоань витратив на форварда загалом 74 млн євро.

Це робить 26-річного конголезця найдорожчим африканським футболістом в історії, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Вільяреал вилетів з Кубка Короля.