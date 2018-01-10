100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 23:56
Челсі та Арсенал в Кубку ліги переможця не виявили
|Челсі - Арсенал 0:0 / twitter
В першій грі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Челсі та Арсенал розписали нульову нічию.
Кубок ліги
1/2 фіналу
Перша гра
10 січня
Челсі - Арсенал 0:0 (0:0)
Нагадаємо, що напередодні Ман Сіті переміг Брістоль в 1/2 Кубка ліги.
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