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10.01.2018  23:56

Челсі та Арсенал в Кубку ліги переможця не виявили

Челсі - Арсенал 0:0 / twitter

В першій грі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Челсі та Арсенал розписали нульову нічию.

Кубок ліги

1/2 фіналу

Перша гра

10 січня

Челсі - Арсенал 0:0 (0:0)

Нагадаємо, що напередодні Ман Сіті переміг Брістоль в 1/2 Кубка ліги.
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