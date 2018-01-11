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11.01.2018  00:05

Ренн переміг Тулузу, ПСЖ здолав Амьєн. Матчі Кубка французької ліги

twitter PSG

В 1/4 фіналу Кубка французької ліги Ренн вдома переміг Тулузу з рахунком 4:2.

Дублем у складі господарів відзначився півзахисник Адрієн Юну.

ПСЖ на виїзді здолав Амьєн з рахунком 2:0.

Кубок французької ліги

1/4 фіналу

10 січня

Ренн - Тулуза 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 21, автогол Яго, 1:1 - 40 Сілла, 2:1 - 42 Буріго, 2:2 - 63 Саного, 3:2 - 86 Юну, 4:2 - 90+3 Юну

Амьєн - ПСЖ 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53, пенальті Неймар, 0:2 - 58 Рабью

Анже - Монпельє 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 86 Мбенза
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