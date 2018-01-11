49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 00:05
Ренн переміг Тулузу, ПСЖ здолав Амьєн. Матчі Кубка французької ліги
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В 1/4 фіналу Кубка французької ліги Ренн вдома переміг Тулузу з рахунком 4:2.
Дублем у складі господарів відзначився півзахисник Адрієн Юну.
ПСЖ на виїзді здолав Амьєн з рахунком 2:0.
Кубок французької ліги
1/4 фіналу
10 січня
Ренн - Тулуза 4:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 21, автогол Яго, 1:1 - 40 Сілла, 2:1 - 42 Буріго, 2:2 - 63 Саного, 3:2 - 86 Юну, 4:2 - 90+3 Юну
Амьєн - ПСЖ 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 53, пенальті Неймар, 0:2 - 58 Рабью
Paris accède aux demi-finales de la @CoupedelaLigue après son succès au Stade de la Licorne 🆚 @AmiensSC #ASCPSG— PSG Officiel (@PSG_inside) 10 січня 2018 р.
🔴🔵#AllezParis pic.twitter.com/xse5qJQSQ4
Анже - Монпельє 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 86 Мбенза
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