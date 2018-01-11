Шахтар візьме на збори захисника, який грав на правах оренди за Ворсклу

Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко, який виступав на правах оренди за Ворсклу, відновить виступи в складі донецького клубу.

Про це пише сайт гірників.

«Очень рад быть в «Шахтере»! Передо мной открываются новые возможности»



Николай Матвиенко поделился эмоциями после возвращения в «Шахтер» ⬇https://t.co/JF59zcczRh pic.twitter.com/3jVsRW9EMQ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 січня 2018 р.

У найближчі дні 21-річний футболіст пройде медогляд, а 15 січня відправиться разом з командою на перший навчально-тренувальний збір у турецький Белек.

Раніше була інформація, що Матвієнко не знає, в якому клубі продовжить кар'єру.