269 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 15:52
Шахтар візьме на збори захисника, який грав на правах оренди за Ворсклу
|Микола Матвієнко / ФК Шахтар
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко, який виступав на правах оренди за Ворсклу, відновить виступи в складі донецького клубу.
Про це пише сайт гірників.
«Очень рад быть в «Шахтере»! Передо мной открываются новые возможности»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 січня 2018 р.
Николай Матвиенко поделился эмоциями после возвращения в «Шахтер» ⬇https://t.co/JF59zcczRh pic.twitter.com/3jVsRW9EMQ
У найближчі дні 21-річний футболіст пройде медогляд, а 15 січня відправиться разом з командою на перший навчально-тренувальний збір у турецький Белек.
Раніше була інформація, що Матвієнко не знає, в якому клубі продовжить кар'єру.
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