Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
269 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
11.01.2018  15:52

Шахтар візьме на збори захисника, який грав на правах оренди за Ворсклу

Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко, який виступав на правах оренди за Ворсклу, відновить виступи в складі донецького клубу.

Про це пише сайт гірників.

У найближчі дні 21-річний футболіст пройде медогляд, а 15 січня відправиться разом з командою на перший навчально-тренувальний збір у турецький Белек.

Раніше була інформація, що Матвієнко не знає, в якому клубі продовжить кар'єру.
Читай також
Матвієнко: Їдемо в Шотландію за очками
Матвієнко приєднався до молодіжки
Матвієнко зіграє проти Словаччини та за молодіжку


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
18:54
Футбол. Дев'ятеро партнерів Ярмоленка отруїлися курячим кебабом на зборах в Іспанії
18:39
Футбол. Захисник Зірки проходить перегляд в російському клубі
18:08
Біатлон. Білоруська біатлоністка випередила Джиму в боротьбі за Малий Кришталевий глобус
17:50
Футбол. Сталь підписала колишнього півзахисника збірної України
17:26
Футбол. Верес оголосив про підписання двох новачків
17:03
Біатлон. В індивідуальній гонці в Рупольдінгу Джима зупинилася за крок від медалі
16:43
Футбол. Олександрія проведе п'ять спарингів на зборі в Туреччині
16:29
Футбол. Ворскла знайшла підсилення в Другій лізі?
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!