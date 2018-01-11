698 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 16:04
Ротань проведе зустріч з президентом Динамо?
|Руслан Ротань
Руслан Ротань 11-го січня зустрінеться з президентом Динамо Ігорем Суркісом.
На зустрічі обговорять деталі можливого переходу українця в київський клуб.
Якщо переговори будуть успішними, то найближчим часом 36-річний півзахисник пройде медогляд, пише
Раніше повідомлялося, що капітан збірної України підпише з Динамо контракт на півроку з правом продовження на рік.
Як відомо, нещодавно агент футболіста прояснив деталі можливого переходу.
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