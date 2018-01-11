Ротань проведе зустріч з президентом Динамо?

Руслан Ротань

Руслан Ротань 11-го січня зустрінеться з президентом Динамо Ігорем Суркісом.

На зустрічі обговорять деталі можливого переходу українця в київський клуб.

Якщо переговори будуть успішними, то найближчим часом 36-річний півзахисник пройде медогляд, пише

Раніше повідомлялося, що капітан збірної України підпише з Динамо контракт на півроку з правом продовження на рік.

Як відомо, нещодавно агент футболіста прояснив деталі можливого переходу.