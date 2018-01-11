Ворскла знайшла підсилення в Другій лізі?

Нападник Львова Сергій Кисленко потрапив в сферу інтересів Ворскли.

19-річний українець вже кілька днів перебуває на перегляді в полтавському клубі і повинен відправитися з командою на тренувальний збір до Туреччини.

У поточному сезоні форвард забив 8 голів в 17 матчах другої ліги і відзначився 5 м'ячами в 5 зустрічах Кубка України, пише Sport Arena.

Раніше повідомлялося, що Ворскла підписала екс-нападника Чорноморця.