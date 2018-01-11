253 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 16:29
Ворскла знайшла підсилення в Другій лізі?
Нападник Львова Сергій Кисленко потрапив в сферу інтересів Ворскли.
19-річний українець вже кілька днів перебуває на перегляді в полтавському клубі і повинен відправитися з командою на тренувальний збір до Туреччини.
У поточному сезоні форвард забив 8 голів в 17 матчах другої ліги і відзначився 5 м'ячами в 5 зустрічах Кубка України, пише Sport Arena.
Раніше повідомлялося, що Ворскла підписала екс-нападника Чорноморця.
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