42 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 16:43
Олександрія проведе п'ять спарингів на зборі в Туреччині
Стали відомі всі суперники Олександрії під час збору в Туреччині.
Про це пише офіційний сайт клубу.
Олександрійці зіграють зі Славією з Софії (Болгарія) 17 січня, 20 - з Сепсі (Румунія), 22 - з Жетису (Казахстан), 25 - з Пюніком (Вірменія), 26 - з Ботевом з Пловдива (Болгарія).
Раніше повідомлялося, що гравець Шахтаря пройде збори з Олександрією.
Також була інформація, що Олександрія хоче підсилитися в усіх лініях.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua