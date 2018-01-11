Олександрія проведе п'ять спарингів на зборі в Туреччині

Стали відомі всі суперники Олександрії під час збору в Туреччині.

Про це пише офіційний сайт клубу.

Олександрійці зіграють зі Славією з Софії (Болгарія) 17 січня, 20 - з Сепсі (Румунія), 22 - з Жетису (Казахстан), 25 - з Пюніком (Вірменія), 26 - з Ботевом з Пловдива (Болгарія).

Раніше повідомлялося, що гравець Шахтаря пройде збори з Олександрією.

Також була інформація, що Олександрія хоче підсилитися в усіх лініях.