Верес оголосив про підписання двох новачків

Верес оголосив про перехід екс-півзахисника Маруіполя Дениса Кожанова і екс-півзахисника Олімпіка Антона Поступаленко.

Обидва гравці підписали контракти на два роки, пише сайт клубу.

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Обидва півзахисники приєдналися до Народного Клубу у статусі вільних агентів та уклали з "Вересом" угоди терміном на 2 роки.

👏👏Вітаємо в червоно-чорній родині!https://t.co/19gRShI0ox pic.twitter.com/KxZojGHuFO — НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС (@veres_club) 11 січня 2018 р.

30-річний Кожанов провів в цьому сезоні 18 матчів і забив 1 гол. 29-річний Поступаленко зіграв 10 матчів в цьому сезоні УПЛ.

Раніше була інформація, що Верес попрощається з двома футболістами.