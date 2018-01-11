343 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 17:26
Верес оголосив про підписання двох новачків
Верес оголосив про перехід екс-півзахисника Маруіполя Дениса Кожанова і екс-півзахисника Олімпіка Антона Поступаленко.
Обидва гравці підписали контракти на два роки, пише сайт клубу.
🔥ОФІЦІЙНО: Денис КОЖАНОВ та Антон ПОСТУПАЛЕНКО - гравці "Вереса"!— НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС (@veres_club) 11 січня 2018 р.
Обидва півзахисники приєдналися до Народного Клубу у статусі вільних агентів та уклали з "Вересом" угоди терміном на 2 роки.
👏👏Вітаємо в червоно-чорній родині!https://t.co/19gRShI0ox pic.twitter.com/KxZojGHuFO
30-річний Кожанов провів в цьому сезоні 18 матчів і забив 1 гол. 29-річний Поступаленко зіграв 10 матчів в цьому сезоні УПЛ.
Раніше була інформація, що Верес попрощається з двома футболістами.
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