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11.01.2018  17:50

Сталь підписала колишнього півзахисника збірної України

Ігор Ощипко / ФК Сталь

Сталь інформує про підписання контракту з 32-річним захисником Ігорем Ощипко.

Про це в інтерв'ю клубній прес-службі повідомив президент ПФК Сталь Вардан Ісраелян.

Термін дії контрактної угоди між нашим клубом і досвідченим футболістом - 1 рік.

Як відомо, останнім клубом Ощипка був ФК Львів. 
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