312 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 17:50
Сталь підписала колишнього півзахисника збірної України
|Ігор Ощипко / ФК Сталь
Сталь інформує про підписання контракту з 32-річним захисником Ігорем Ощипко.
Про це в інтерв'ю клубній прес-службі повідомив президент ПФК Сталь Вардан Ісраелян.
Термін дії контрактної угоди між нашим клубом і досвідченим футболістом - 1 рік.
Як відомо, останнім клубом Ощипка був ФК Львів.
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