Сталь підписала колишнього півзахисника збірної України

Ігор Ощипко / ФК Сталь

Сталь інформує про підписання контракту з 32-річним захисником Ігорем Ощипко.

Про це в інтерв'ю клубній прес-службі повідомив президент ПФК Сталь Вардан Ісраелян.

Термін дії контрактної угоди між нашим клубом і досвідченим футболістом - 1 рік.

Як відомо, останнім клубом Ощипка був ФК Львів.