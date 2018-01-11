246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 18:39
Захисник Зірки проходить перегляд в російському клубі
|Сесе Пепе / ПФК ЦСКА
Захисник Зірки Сесе Пепе тренується з російським ЦСКА на зборі в Іспанії.
21-річний француз перебуває на перегляді в московському клубі, пише сайт армійців.
Як відомо, гравець зіграв у 11 матчах УПЛ в цьому сезоні.
Раніше повідомлялося, що Зірка повернула форварда з оренди.
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