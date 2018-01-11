Захисник Зірки проходить перегляд в російському клубі

Сесе Пепе / ПФК ЦСКА

Захисник Зірки Сесе Пепе тренується з російським ЦСКА на зборі в Іспанії.

21-річний француз перебуває на перегляді в московському клубі, пише сайт армійців.

Як відомо, гравець зіграв у 11 матчах УПЛ в цьому сезоні.

Раніше повідомлялося, що Зірка повернула форварда з оренди.